Американка весом в 147 килограммов задушила девятилетнюю сестру, сев на нее

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Девятилетняя девочка погибла в штате Флорида в США после того, как ее 147-килограммовая двоюродная сестра уселась на нее, чтобы "наказать", пишет местное издание Pensacola News Journal.

Согласно показаниям задержанной 64-летней Вероники Грин Поузи, она села на 9-летнюю Дерику Линдси, желая "наказать" ее за то, что та не слушалась. Родственники Поузи, также задержанные, уточнили, что та сперва ударила ребенка линейкой и металлической трубкой, а когда та попыталась убежать, догнала и уселась сверху. Полицейским она сообщила, что ее вес составляет 325 фунтов (более 147 килограммов — ред.).

Один из задержанных сообщил, что Поузи просидела на двоюродной сестре около десяти минут, когда девочка пожаловалась, что не может дышать. Та встала с кресла лишь спустя еще две минуты и обнаружила, что у ребенка остановилось сердце. Американке предъявлено обвинение в убийстве и жестоком обращении с ребенком.