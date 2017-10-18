Земан снова назвал присоединение Крыма к России свершившимся фактом

ПРАГА, 18 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан снова заявил, что присоединение Крыма к России является свершившимся фактом.

В среду состоялась встреча Земана с представителями Пльзеньского края и журналистами. Приветствуя главу государства, гетман (руководитель края) Йозеф Бернард заявил, что представители региональной власти высоко оценивают внешнеполитическую деятельность президента, однако многие не согласны с его высказываниями по Крыму в ПАСЕ.

"Порой меня критикуют за то, что я легитимизовал аннексию Крыма. Могу констатировать, что я в своих публичных выступлениях всегда называл эту аннексию противозаконной. (В ПАСЕ) я сказал только то, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой, что присоединение Крыма (к России) – это "fait accompli", то есть свершившийся факт" — сказал Земан.

Он подчеркнул, что свершившийся факт "совсем не означает признание легитимности аннексии".

На прошлой неделе Земан заявил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт. По его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым", в виде денег, либо поставок нефти или газа.