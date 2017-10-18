Чалый назвал нонсенсом украинские планы нападения "волчьей стаи" на ЧФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Депутат законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый считает невозможным осуществление планов ВМС Украины применить тактику "волчьей стаи" против Черноморского флота РФ за неимением у украинского флота подводных лодок.
"Эта тактика применялась Кригсмарине во время битвы за Атлантику в период Второй мировой войны. Состояла эта тактика в том, что группа подводных лодок атаковала пути снабжения союзников. Суда, "недобитые" одной лодкой, топили другие члены "стаи". Такая тактика приносила противнику максимальный урон. Показательно, что Украина ссылается на методы фашистского флота", — сказал Чалый журналистам.
"О чём вообще можно говорить, если у Украины нет ни одной подводной лодки? Была одна ("Запорожье"), и та теперь в Южной бухте Севастополя стоит под Андреевским флагом. Не думаю, что даже самые смелые украинские политики на что-то подобное (атака на буровые установки РФ — ред.) решатся. Даже они понимают, что эта история очень плохо кончится для участников процесса. Но это не означает, что Черноморский флот не должен быть готов к провокациям. Как говорил Корнелий Непот, "хочешь мира – готовься к войне", — добавил Чалый.