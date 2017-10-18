Половина граждан США считает, что СМИ пишут ложь о Трампе, показал опрос

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Почти половина американцев (46%) считают, что ключевые СМИ публикуют сфабрикованные истории о президенте США Дональде Трампе и его администрации, показал опрос издания Politico и компании Morning Consult.
Более склонны подозревать журналистов во лжи республиканцы (76%), в то время как демократы чаще доверяют публикациям СМИ (65%).
Опрос проводился среди почти двух тысяч граждан США в период с 12 по 16 октября. Погрешность результатов составляет два процентных пункта.