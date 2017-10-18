В Испании задержали подозреваемого в поджоге лесов в Галисии

МАДРИД, 18 окт – РИА Новости. Гражданская Гвардия Испании задержала мужчину, которого подозревают в организации лесных пожаров в автономном сообществе Галисия на северо-западе страны.
К настоящему времени почти все очаги в Галисии потушены, кроме одного – в муниципалитете Ла-Гудинья (провинция Оренсе).
Гражданская Гвардия в среду задержала 55-летнего жителя города Виго (провинция Понтеведра), которого подозревают в одном из поджогов. Пожар вспыхнул на ферме, расположенной в муниципалитете Ос-Бланкос (провинция Оренсе). Огонь бушевал в 300 метрах от жилых домов.
В соседней Португалии, где жертвами пожаров за последние дни стал 41 человек, подала в отставку глава МВД Констанца Урбано.