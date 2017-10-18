ЕК направит почти 120 млн евро на защиту общественных мест от терактов

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия планирует направить около 120 миллионов евро в 2017 и 2018 годах на защиту мест общественного пользования от террористических атак, сказал еврокомиссар по союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг на брифинге в среду.

Он отметил рост "так называемого низкотехнологичного терроризма", то есть рост нападений на людей в общественных местах, напомнив события, в частности, в Ницце, Барселоне, Берлине, Лондоне.

"Мы думаем, что мы можем предпринять меры, чтобы сделать общественные места менее уязвимыми (к атакам – ред.), не прибегая к полному изменению их сущности как открытых мест, в которых мы собираемся для проведения времени. Мы хотим работать со странами ЕС, региональными и местными властями, чтобы это сделать", — сказал Кинг.

ЕК "определила" 18,5 миллиона евро на текущий год "на финансирование проектов, чтобы работать со странами ЕС, локальными и муниципальными властями, чтобы защитить общественные места", сказал Кинг.

На следующий год "определено" еще 100 миллионов евро для этих целей, добавил он.