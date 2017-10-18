Путин обсудил по телефону с премьером Израиля урегулирование в Сирии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил вопросы урегулирования ситуации в Сирии в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Государства Израиль Б.Нетаньяху… обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования в Сирии, ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы, а также итоги референдума в Курдском автономном районе Ирака", — говорится в сообщении.

Добавляется, что были рассмотрены актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества в контексте договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух стран в Сочи 23 августа этого года.