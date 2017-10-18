В Чехии бастуют семь тысяч врачей, требуя повышения зарплаты

ПРАГА, 18 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Около семи тысяч чешских врачей-практиков, закрыв двери своих клиник, участвуют в среду в однодневной забастовке, требуя повышения зарплат и сокращения административных обязанностей, в знак солидарности на полчаса в полдень также перестали работать около 400 аптек, сообщил журналистам председатель объединения практикующих врачей Чехии Петр Шонка.
"Врачам не нравится то, что государство добавляет им все новые и новые обязанности. Например, введение электронных рецептов значительно увеличивает объем их работы, не предусматривая роста выплат от страховых компаний. То же самое касается работников аптек. Средний возраст врачей-практиков – около 55 лет, в сельской местности их, по существу, некем заменить, а у этих людей предпенсионного возраста при той же зарплате все время растет нагрузка", — сказал Шонка.
По словам Шонки, с января будущего года около ста врачей в связи с этими проблемами планируют закрыть свои частные ординации.
На минувшей неделе, по данным минздрава страны, в предупредительной забастовке приняли участие около 12 тысяч медиков. При этом они находились на рабочих местах, а об их участии в протесте свидетельствовала черная повязка на рукаве как "символ похорон их работы".
"Оставшиеся от этого четыре миллиарда крон (около 180 миллионов долларов) будут разделены так, что достанется понемногу всем остальным", — добавил министр, одновременно пообещав, что в 2019 году ситуация с финансами в чешской медицине может несколько улучшиться.