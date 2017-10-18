ЕК просит ЕС изменить договор с Канадой об обмене данными авиапассажиров

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия рекомендует Евросоюзу начать с Канадой переговоры об изменении договора об обмене данными авиапассажиров, который раскритиковал Суд ЕС, заявил еврокомиссар по союзу безопасности Джулиан Кинг.

Соглашение ЕС-Канада об обмене данными авиапассажиров было подписано в 2014 году. После подписания Совет ЕС запросил одобрения у Европарламента, но европарламентарии попросили суд ЕС проверить его соответствие европейскому законодательству. В июле главная судебная инстанция заявила, что соглашение в нынешнем виде не может быть заключено по причине того, что ряд положений документа нарушают основные права граждан, предусмотренные законодательством ЕС.

"Мы рекомендуем Совету (ЕС) начать переговоры с канадцами для соответствующего пересмотра этого соглашения", — сказал Кинг журналистам.

Критику, в частности, вызвало допущение, что Канада может хранить личные данные авиапассажиров в течение пяти лет без связи с целями соглашения, которыми являются борьба с терроризмом и тяжкими преступлениями.

В рамках соглашения предусматривался обмен перечнем сведений о пассажире, которые авиакомпании могут получить при его регистрации на рейс, а также данными о платеже и банковской карте. Данную информацию предложено хранить в течение пяти лет.