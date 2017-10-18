МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдепартамент США обнаружил, что Хума Абедин, ближайшая помощница Хиллари Клинтон, отправила 2,8 тысячи внутриведомственных документов с домашнего компьютера, сообщает издание Daily News.

К компьютеру также имел доступ бывший муж Абедин, американский конгрессмен Энтони Уинер. Госдеп уже сообщил о находке суду.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. Бюро не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя установило, что около ста писем содержали секретную информацию. Еще около тридцати тысяч писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

Новости о ходе расследования против Клинтон оказали большое влияние на ее популярность в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

В разгар скандала также появилась информация о том, что Хума Абедин пересылала секретные электронные письма Клинтон на свой, общий с Уинером, компьютер.

В августе Федеральный суд Вашингтона распорядился, чтобы госдепартамент возобновил поиск служебной переписки по делу о гибели американцев в ливийском Бенгази, в частности корреспонденции помощников Клинтон Хумы Абедин, Шерил Миллс и Джейкоба Салливана.

В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Республиканцы подозревали Клинтон в том, что госдеп не обеспечил безопасность граждан США. Парламентское расследование не дало каких-либо результатов.