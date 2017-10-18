В ДНР заявляют о переброске силовиками танков к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По его словам, эта информация передана миссии ОБСЕ. "Руководство республик надеется на объективную оценку происходящего на линии соприкосновения", — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.