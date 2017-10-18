Кабмин Украины одобрил соглашение с ООН о предоставлении Киеву $675 млн

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Кабинет министров Украины принял решение подписать рамочную программу партнерства с ООН на 2018-2022 годы, которая предусматривает финансовую помощь Киеву в размере 675,5 миллиона долларов, сообщила в среду пресс-служба Минэкономики.

"Кабинет министров принял решение подписать рамочную программу партнерства между правительством Украины и Организацией Объединенных Наций на 2018 — 2022 годы… и предоставил полномочия на подписание первому вице-премьеру, министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, эта рамочная программа предусматривает подписание нового стратегического документа сроком на пять лет для дальнейшего финансирования Киева учреждениями, фондами и программами системы ООН. Помощь ООН будет предоставляться, в том числе, на развитие экономического роста и социальную защиту украинцев.

Ориентировочный объем ресурсов, которые предполагается привлечь на реализацию рамочной программы ООН на Украине, составляет 675,5 миллиона долларов.

Подписание соглашения должно состояться во время недели организации, посвященной Дню ООН, который отмечается 24 октября 2017 года, "а также учитывая празднование в этом году 25 годовщины ООН на Украине".