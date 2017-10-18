Кабмин Украины одобрил соглашение с ООН о предоставлении Киеву $675 млн

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Кабинет министров Украины принял решение подписать рамочную программу партнерства с ООН на 2018-2022 годы, которая предусматривает финансовую помощь Киеву в размере 675,5 миллиона долларов, сообщила в среду пресс-служба Минэкономики.
По информации ведомства, эта рамочная программа предусматривает подписание нового стратегического документа сроком на пять лет для дальнейшего финансирования Киева учреждениями, фондами и программами системы ООН. Помощь ООН будет предоставляться, в том числе, на развитие экономического роста и социальную защиту украинцев.
Подписание соглашения должно состояться во время недели организации, посвященной Дню ООН, который отмечается 24 октября 2017 года, "а также учитывая празднование в этом году 25 годовщины ООН на Украине".