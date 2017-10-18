Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Игоря Разинкова, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в указе.

Другие подробности не приводятся.

В сентябре президент назначил нового начальника Службы внешней разведки Украины, им стал глава миссии при НАТО Егор Божко. Позже Порошенко освободил от должности замглавы Службы внешней разведки Павла Пашковского.