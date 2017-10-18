Каталонские власти опасаются, что Мадрид расформирует их правительство

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Власти Каталонии опасаются, что Мадрид может расформировать их региональное правительство и даже поместить министров под арест, заявил глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева.
При этом он задался вопросом, "нормально ли это и допустит ли этого Евросоюз".
"Это может произойти, и мы действительно этим обеспокоены. Что-то подобное не только может произойти в ЕС, это уже произошло. Вспомните, 14 представителей каталонской администрации уже были задержаны и провели одну или даже две ночи в полиции", — сказал представитель регионального правительства Каталонии.
В понедельник судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу без права выхода под залог в качестве предварительной меры пресечения глав двух организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Куишара и Жорди Санчеса, подозреваемых в преступлениях, связанных с призывом к мятежу.