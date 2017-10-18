БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Каталония продолжит стремиться к независимости даже в случае приостановки испанским правительством автономного статуса региона, заявил журналистам в Брюсселе глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева.
Отвечая на вопрос журналиста, что произойдет в четверг в случае приостановки самоуправления Каталонии, Ромева сказал: "Что произойдет завтра? Я не могу ответить, потому что не знаю, какая будет ситуация завтра".
"Если они сделают это, отступимся ли мы? Ответ – нет. У нас нет альтернативы", — заявил представитель каталонского правительства.
После этого глава правительства автономного сообщества Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.