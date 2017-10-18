В Каталонии заявили, что "не отступятся" от стремления к независимости

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Каталония продолжит стремиться к независимости даже в случае приостановки испанским правительством автономного статуса региона, заявил журналистам в Брюсселе глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева.

В среду вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария подтвердила, что правительство Испании применит 155 статью конституции, предполагающую возможность приостановки автономного статуса Каталонии, если глава женералитета (каталонского правительства) Карлес Пучдемон не откажется от идеи провозглашения независимости.

Отвечая на вопрос журналиста, что произойдет в четверг в случае приостановки самоуправления Каталонии, Ромева сказал: "Что произойдет завтра? Я не могу ответить, потому что не знаю, какая будет ситуация завтра".

"Они всегда угрожают нам. Они уже незаконно нарушают эту статью конституции", — сказал Ромева, заявив, что Мадрид уже вмешивается в финансирование правительства Каталонии и пытается сменить главу каталонской полиции.

"Если они сделают это, отступимся ли мы? Ответ – нет. У нас нет альтернативы", — заявил представитель каталонского правительства.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.