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Правительство Испании подтвердило, что готово лишить Каталонию автономии

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (491)
12:4018.10.2017
(обновлено: 12:43 18.10.2017)
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© AFP 2017 / Jorge GuerreroУчастники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. Архивное фотоУчастники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Jorge Guerrero

МАДРИД, 18 окт – РИА Новости. Правительство Испании применит 155 статью конституции, предполагающую возможность приостановки автономного статуса Каталонии, если глава женералитета (каталонского правительства) Карлес Пучдемон не откажется от идеи провозглашения независимости, заявила вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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На прошлой неделе кабмин Испании потребовал от властей Каталонии разъяснить, провозгласили ли они независимость, основываясь на итогах прошедшего в автономии референдума, который правительство страны считает незаконным. В понедельник Пучдемон направил испанскому премьеру Мариано Рахою письмо, в котором предложил начать переговоры по ситуации в Каталонии, однако не дал прямого ответа на поставленный вопрос. В Мадриде назвали послание несостоятельным и не проясняющим, провозгласила ли Каталония независимость.

"Требование ясное. Если не ответят, будет применена 155 статья конституции. Цель – восстановить автономию Каталонии, гарантировать права граждан Каталонии, успокоить их и обеспечить экономическое восстановление", — заявила вице-премьер, выступая в конгрессе депутатов.

Она подчеркнула, что в Испании существует разделение властей, равенство перед законом, уважение к закону, а демократические вопросы обсуждаются в парламенте. При этом премьер Испании Мариано Рахой заявил, что власти Каталонии "не дают говорить оппозиции, закрывают парламент", и обвинил их в попытке уничтожить конституцию и Статус автономии.

Ребёнок с флагом в США. Архивное фото
© Fotolia / Aleksei Potov
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"Я прошу господина Пучдемона думать о всех каталонцах и законности… Они должны понимать, что они сделали. Они приняли законы, противоречащие конституции, отмененные Конституционным судом. Им (каталонцам – ред.) не дают говорить. Я прошу Пучдемона действовать здраво… Пучдемон должен ответить лишь на один вопрос: он провозгласил независимость Каталонии?", — заявил премьер Испании.

Испанские власти требуют от правительства Каталонии дать четкий ответ на вопрос о провозглашении независимости до четверга, угрожая в противном случае задействовать 155 статью конституции, предполагающую отзыв автономного статуса региона, "если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании". Согласно этой статье, сначала правительство предупреждает председателя автономного сообщества. Если ответа нет, правительство может, с согласия абсолютного большинства Сената, принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке, либо для защиты общегосударственных интересов. При этом правительство может давать соответствующие распоряжения любым властям автономного сообщества.

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