Лавров заявил о российской заинтересованности в стабильности на Балканах

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Москва заинтересована в стабильности на западных Балканах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

"Мы заинтересованы в том, чтобы западные Балканы развивались стабильно, преодолевая те внутренние противоречия, которые пока еще сохраняются. Мы убеждены, что в рамках нашего общего континента важно быть открытым к сотрудничеству со всеми, не пытаться действовать по принципу "или с нами, или против нас", и мы рады, что Хорватия стремится проводить именно многовекторную политику", — сказал российский министр.

Хорватский президент, в свою очередь, сообщила, что ее страна заинтересована в развитии двусторонних связей с РФ.

Позднее в среду глава Хорватии встретится с российским президентом Владимиром Путиным.