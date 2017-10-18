Полиция уточнила число пострадавших на митинге в Киеве

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Четыре человека пострадали накануне в ходе столкновений на митинге в Киеве, возбуждены три уголовных дела, сообщила в среду пресс-служба полиции столицы Украины.

Во вторник у Рады началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. Нацполиция сообщала, что пострадали два силовика.

"Семнадцатого октября 2017 года во время массовых мероприятий возле Верховной рады Украины пострадали четыре человека, среди них работник полиции. 26-летний полицейский роты особого назначения и 64-летний житель Ивано-Франковской области с травмами различной степени тяжести госпитализированы в стационар. Остальным двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте", — сообщается на сайте полиции города.

Задержанных в связи с инцидентами нет.

Полиция также уточняет, что в настоящее время возбуждены три уголовных дела по статье статьям "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа", "грабеж", "умышленное уничтожение или повреждение имущества".