Ворвавшиеся в посольство Ирака оказались участниками митинга курдов

ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости, Мария Табак. Люди, ворвавшиеся в минувший понедельник в посольство Ирака в Лондоне, были участниками акции протеста курдов, сообщил РИА Новости инспектор Столичной полиции Лондона, ответственный за обеспечение безопасности посольств, Саймон Фокс.

"Насколько я знаю, группа курдских протестующих прорвалась внутрь, но через пару минут они были выведены из здания", — сказал Фокс.

Меры безопасности в посольстве Ирака в Лондоне были усилены после инцидента. Протестующие повредили дверь диппредставительства, разбив стекло и ободрав деревянную обшивку.

Никаких санкций в отношении демонстрантов применено не было.

"Их просто вывели, и они продолжили протестовать. Всего в митинге участвовали порядка 40 человек. Это все связано с тем, что армия Ирака взяла под контроль Киркук", — отметил Фокс.

Иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований, недавно восстановили контроль над городом Киркук, находившимся последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей.