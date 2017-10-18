Киевский завод обвинили в поставках некачественной техники ВСУ

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает, что должностные лица госпредприятия "Киевский бронетанковый завод" (КБТО) вместо заявленной качественной бельгийской стали закупили некачественную украинскую, которая имеет более низкую пулеустойчивость, сообщил в среду сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

"Как отмечается в постановлении Славянского райсуда Киева, в ноябре 2015 года Минобороны заключило с КБТО соглашение о поставках армии модернизированных бронетранспортеров БТР-3ДА. Досудебное расследование установило, что в течение двух следующих лет госпредприятие потратило на закупку стали марки ATI500AR для корпусов БТРов 57,12 миллиона гривен (2,1 миллиона долларов). Тогда как во время испытаний представленные броневые детали были изготовлены из материала другой марки — HB500MOD, производства Бельгии", — говорится в сообщении.

По данным ТСН, антикоррупционное бюро считает закупленную сталь некачественной: ее изготовил украинский Лозовской кузнечно-механический завод, это полупродукт – незакаленная сталь с другими физико-химическими характеристиками без гарантий по механическим свойствам, что делает ее менее пулеустойчивой и угрожает жизни военнослужащих.

Сайт ТСН сообщает, что продала госпредприятию материалы фирма "Альфа Техно Импорт", которую ранее полиция уже подозревала в злоупотреблении доверием. В 2012 году она получила от госпредприятия "Антонов" средства по поставкам запчастей к автокранам, которые так и не были предоставлены.