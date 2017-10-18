Митингующие хотят дестабилизировать ситуацию на Украине, считает Гройсман

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что некоторые протестующие у здания Верховной рады пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, но другая часть искренне желает изменений.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

"То, что произошло вчера, имеет две составляющие. С одной стороны – это люди, которые пришли высказать глубокое убеждение в необходимости изменений, которые готовы серьезно работать над этими изменениями. А с другой стороны — пришли и те, кто ничего не собирается делать. Они пытаются под хорошими лозунгами прикрыть свое стремление к власти и борьбу за власть… Что самое плохое, пытаются этими лозунгами дестабилизировать ситуацию в стране и ослаблять страну в такое сложное время", — заявил Гройсман в среду в ходе заседания правительства.

По словам премьера, он готов поддерживать всех, кто действительно желает изменений в стране, и будет выступать против тех, кто будет пытаться дестабилизировать ситуацию. Гройсман также согласился, что в стране необходимо бороться с коррупцией и отменить депутатскую неприкосновенность.

Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным Нацполиции, пострадали два силовика.