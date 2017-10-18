Саакашвили ставит цель захватить власть, считают в партии Порошенко

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Сторонники лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили ставят целью захват власти на Украине любой ценой, считает глава президентской фракции в парламенте "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

"Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули. Их настоящая цель — это реальная масштабная дестабилизация в Украине для захвата власти любой ценой", — приводит слова Герасимова украинское агентство УНИАН.

Также он призвал митингующих прекратить блокировать здание парламента, поскольку такие действия являются "неправильными".

Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным Нацполиции, пострадали два силовика.