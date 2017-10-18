Британский неонацист признался, что он еврей и гомосексуалист

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Один из лидеров британской радикально-националистической партии "Национальный фронт" Кевин Уилшоу, состоявший в ней в течение 40 лет, объявил в эфире Channel 4 News, что он еврей и гомосексуалист.

Уилшоу рассказал, что его мать была наполовину еврейкой, а его настоящее имя — Бенджамин. По его словам, в молодости у него было мало друзей, и он искал группу, к которой можно было бы примкнуть. Как отмечает бывший неонацист, всеобщее порицание со стороны общества давало ему чувство сплоченности с другими членами партии.

При этом Уилшоу отмечает, что и сам подвергался нападкам со стороны соратников, заподозрившим его в гомосексуальной ориентации. Он признается, что спокойно смотрел, как его товарищи издевались над другими людьми, однако изменил отношение к происходящему, когда их ненависть обернулась против него самого.

"Я чувствую себя чрезвычайно виноватым, действительно чувствую. Кроме того, из-за своей деятельности я отгородился от своей семьи, и теперь я хочу избавиться от этого, это слишком большой груз", — говорит бывший неонацист.

С 1980-х годов Кевин Уилшоу организовал сотни демонстраций британских правых экстремистов. В начале 1990-х годов он был задержан полицией за вандализм в мечети, а в марте 2017-го — за разжигание ненависти в интернете.