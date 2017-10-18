Си Цзиньпин призвал усилить дисциплину в Коммунистической партии Китая

ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости, Анна Раткогло. Дисциплину в Коммунистической партии Китая необходимо усиливать, чтобы члены партии и кадровые работники не выходили за рамки допустимого и привыкли жить в условиях контроля и ограничений, заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с докладом на открытии 19-го съезда Компартии Китая.

"Мы должны повысить информированность членов партии о нормах дисциплины, усилить контроль за ее соблюдением и исполнением. Необходимо, чтобы все члены партии испытывали страх и уважение к дисциплине, соблюдали осторожность и бдительность, не выходили за рамки допустимого и привыкли жить и работать в рамках контроля и ограничений", — заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что, "рассматривая ужесточение политической и организационной дисциплины как важнейшего аспекта работы, следует строже соблюдать дисциплинарные нормы в следовании принципам честности и неподкупности, трудовой и бытовой дисциплины, а также дисциплину в отношении к народным массам".

Очередной 19-й съезд Коммунистической партии Китая открылся в Пекине в среду, он продлится до 24 октября. Делегаты рассмотрят доклад Си Цзиньпина о проделанной работе 18-го созыва КПК, заслушают рабочий доклад Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), примут поправки к уставу партии, а также изберут новый состав Центрального комитета КПК и ЦКПД. 25 октября пройдет первый пленум Центрального комитета КПК 19-го созыва, по итогам которого станет известен новый состав Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.