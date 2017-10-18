В Нигерии освободили похищенного неделю назад итальянского священника

РИМ, 18 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Анджелино Альфано объявил об освобождении похищенного на прошлой неделе в Нигерии итальянского священника.
По данным Radio Vaticana, 63-летний священник, который прибыл в Нигерию три года назад, в момент похищения находился вместе с четырьмя другими людьми, которые, в отличие от него, были отпущены сразу. Предположительно, нападение было делом рук местного криминала.
В среду утром Альфано, выступая в эфире Radio Capital, заявил, что кризисный центр МИД ночью проинформировал его об освобождении Паллу после непростых переговоров. Священник, по словам министра, чувствует себя хорошо.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
Более 20 из похищенных школьниц были освобождены в октябре прошлого года при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены на свободу. При этом 195 девушек числились пропавшими. В мае 2017 году власти Нигерии сообщили, что 82 похищенные школьницы были освобождены в обмен на боевиков "Боко Харам".