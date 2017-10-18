В Нигерии освободили похищенного неделю назад итальянского священника

РИМ, 18 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Анджелино Альфано объявил об освобождении похищенного на прошлой неделе в Нигерии итальянского священника.

Маурицио Паллу был похищен в минувшую пятницу на юге африканской страны группой вооруженных людей. Как сообщил в Twitter глава службы печати Святого престола Грег Берк, о пропаже Паллу был проинформирован и папа Римский Франциск.

По данным Radio Vaticana, 63-летний священник, который прибыл в Нигерию три года назад, в момент похищения находился вместе с четырьмя другими людьми, которые, в отличие от него, были отпущены сразу. Предположительно, нападение было делом рук местного криминала.

В среду утром Альфано, выступая в эфире Radio Capital, заявил, что кризисный центр МИД ночью проинформировал его об освобождении Паллу после непростых переговоров. Священник, по словам министра, чувствует себя хорошо.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

В апреле 2014 года боевики "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

Более 20 из похищенных школьниц были освобождены в октябре прошлого года при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены на свободу. При этом 195 девушек числились пропавшими. В мае 2017 году власти Нигерии сообщили, что 82 похищенные школьницы были освобождены в обмен на боевиков "Боко Харам".