"Народный фронт" заявил, что не позволит дестабилизировать работу Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной раде Украины осуждает насильственные действия у парламента в ходе митинга и не позволит дестабилизировать работу законодательного органа, "загнать его в искусственный политический кризис", заявил в среду лидер фракции Максим Бурбак.

Накануне участники митинга возле Рады забросали яйцами замглавы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, а также устроили потасовку при выходе депутата от пропрезидентской фракции Олега Барны из здания парламента. Кроме того, между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным Нацполиции, пострадали два силовика.

"Фракция "Народный фронт" категорически осуждает провокации и насилие против правоохранителей, которые произошли вчера в правительственном квартале. Протестующие получили возможность мирно митинговать под стенами парламента. Никто разгонять это мирное собрание не будет… "Народный фронт" не позволит дестабилизировать этим работу парламента, мы не дадим посеять хаос", — сказал Бурбак, выступая на заседании Рады.

По его мнению, организаторы митинга преследуют цель "дорваться к власти, ввести парламент в искусственный политический кризис, столкнуть людей с правоохранителями, спровоцировать драку".

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

При этом митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.