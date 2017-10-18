В ДНР вновь сообщили об обстрелах со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 1 тысячи боеприпасов за минувшие сутки, заявили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1074 единицы", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, наибольшее число обстрелов зафиксировано на донецком направлении, где силовики 35 раз применяли минометы, выпустив почти 230 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Также было выпущено семь танковых снарядов и более 400 гранат, добавил он.

"Горловское направление: минометы калибра 120 миллиметров применялись один раз, выпущено 13 мин, из РПГ/СПГ (противотанковые гранатометы) выпущено 16 гранат, АГС – 15 гранат. На мариупольком выпущены 62 мины, 60 гранат", — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.