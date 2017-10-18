Киев отвлекает внимание от протестов заявлениями по ДНР, считает Пушилин

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Власти Украины нагнетают ситуацию в Донбассе, обвиняя самопровозглашенную Донецкую народную республику в нарушениях минских договоренностей, для отвлечения внимания международной общественности от событий в Киеве, где накануне у здания Рады прошел митинг, заявил РИА Новости полпред ДНР на переговорах по Донбассу Денис Пушилин.

Накануне Минобороны Украины обвинило ополченцев в увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе за сутки. В ДНР в свою очередь сообщили, что Киев пытается дискредитировать ополчение и отвлечь внимание от реальной картины на линии соприкосновения.

"Киев искусственно нагнетает ситуацию на линии соприкосновения с целью отвлечь внимание международной общественности от событий, которые происходят в столице Украины. Обвинения ВС ДНР в обстрелах, в обострении ситуации на линии соприкосновения, в срыве договоренностей – все это так называемый информационный шум, при помощи которого правительство через СМИ манипулирует общественным мнением", — заявил Пушилин.

По его словам, все обвинения ополченцев ДНР со стороны Киева в нарушениях достигнутых договоренностей "преследуют цель отвлечения внимания своих граждан и представителей стран Европы от реальности происходящего в Украине".

Накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.