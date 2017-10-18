Президент Киргизии сожалеет о высказываниях в адрес главы Казахстана

БИШКЕК, 18 окт – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что, возможно, был не прав, когда "слишком эмоционально" высказался в адрес главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В процессе президентских выборов в Киргизии отношения между республикой и Казахстаном резко ухудшились, позже произошел дипломатический скандал, вызванный встречей Назарбаева с кандидатом президенты Киргизии от оппозиции Омурбеком Бабановым. Атамбаев заявил о вмешательстве Казахстана во внутренние дела Киргизии и процесс выборов главы государства. Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, что привело к образованию больших пробок, в которых скопились как легковые, так и грузовые автомобили.

"Возможно, я слишком эмоционально выразился в отношении президента Казахстана… Он, наверное, такой же доверчивый, как и я", — заявил Атамбаев в среду во время церемонии вручения президентских стипендий лучшим студентам страны. Президент Киргизии отметил, что все эти дни думал о своих словах, признав, что иногда не может "побороть свою излишнюю эмоциональность".

Между тем, Атамбаев считает, что в произошедшем виновато олигархическое окружение Назарбаева, которое думает "лишь о том, как бы сберечь свои деньги". "Я всегда хотел и хочу братских отношений с соседями. Мы должны жить в мире со всеми соседями", — сказал киргизский лидер.

Он отметил, что у Киргизии "прекрасные отношения" с соседним Узбекистаном, а также с Китаем и Таджикистаном. И республике также нужно искать рынки сбыта своей продукции в обход Казахстана.