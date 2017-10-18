ДВЗЯИ является базовым договором для глобальной безопасности, заявил Рябков

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Москва считает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний одним из базовых документов обеспечения глобальной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы рассматриваем (Договор) в качестве одной из опор мировой безопасности и стабильности", — сказал Рябков, выступая на открытии первой международной конференции Молодежной группы Организации по ДВЗЯИ в МИФИ.

При этом он подчеркнул, что в данный момент из-за позиции ряда стран сложилась "тупиковая ситуация" в вопросе ратификации Договора.

"Затянувшийся процесс формирования позиции США, а также сомнения в том, что исход этого процесса способен оказаться в пользу ДВЗЯИ подрывают наши надежды на то, что сложившуюся ситуацию вокруг Договора можно переломить в ближайшее время", — добавил Рябков.

ДВЗЯИ был принят резолюцией Генассамблеи ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.