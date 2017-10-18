Израильские военные устроили обыски в восьми палестинских медиакомпаниях

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт – РИА Новости. Израильские силовики устроили в ночь на среду обыски в офисах восьми палестинских медиакомпаний, обвинив их в распространении материалов, подстрекающих к терроризму, сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, целью рейдов, проведенных армией совместно с антитеррористической спецслужбой ШАБАК в нескольких городах Западного берега реки Иордан, стали фирмы, которые оказывают услуги по организации съемок и вещания телеканалам "Аль-Кудс" и "Аль-Акса", связанным с исламистским движением ХАМАС.

Силовики опечатали помещения, конфисковали оборудование и документацию, задержали двоих палестинцев по подозрению в подстрекательстве, говорят военные.

"Операция стала частью широкомасштабной деятельности, которую ведут силы безопасности против всех составляющих терроризма, включая подстрекательство", — сообщила армейская пресс-служба.

Борьбу с подстрекательством Израиль называет одним из приоритетных направлений противодействия нынешней волне террора, которая за два года унесла жизни более полусотни граждан еврейского государства и иностранцев. Череду арабских атак в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.