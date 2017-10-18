Пушков о помещении Павленского в психиатрический центр: это вам не Россия

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что художник-акционист Петр Павленский помещен в психиатрический центр со словами "это вам не Россия".
"Ехал за свободой творчества, попал в психушку: за поджог ограды банка парижский суд отправил Павленского в психбольницу. Это вам не Россия", — написал Пушков в Twitter.
Ехал за свободой творчества, попал в психушку: за поджог ограды банка парижский суд отправил Павленского в психбольницу. Это вам не Россия.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 октября 2017 г.
Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что во вторник Павленского освободили из-под ареста и "после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции".
Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой проверки о совершении им насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.