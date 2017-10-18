Пушков о помещении Павленского в психиатрический центр: это вам не Россия

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что художник-акционист Петр Павленский помещен в психиатрический центр со словами "это вам не Россия".

Ранее активистка движения FEMEN Инна Шевченко сообщила в своем Twitter, что Павленский, поджегший вход во французский ЦБ Banque de France, был помещен в психиатрический центр.

"Ехал за свободой творчества, попал в психушку: за поджог ограды банка парижский суд отправил Павленского в психбольницу. Это вам не Россия", — написал Пушков в Twitter.

Ехал за свободой творчества, попал в психушку: за поджог ограды банка парижский суд отправил Павленского в психбольницу. Это вам не Россия. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 октября 2017 г.

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Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что во вторник Павленского освободили из-под ареста и "после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой проверки о совершении им насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.