Минобороны Греции обещает модернизировать F-16 дешевле, чем предложил Трамп

АФИНЫ, 18 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил, что модернизация греческих истребителей F-16 обойдется Греции в 1,1 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов США), а не в 2,4 миллиарда долларов, как заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом во вторник заявил, что контракт на модернизацию греческих истребителей F-16 принесет экономике США до 2,4 миллиарда долларов. По его словам, администрация проинформировала конгресс о возможной модернизации F-16. Это соглашение укрепит греческие ВВС, обойдется в сумму до 2,4 миллиарда долларов и создаст тысячи американских рабочих мест, сказал Трамп.

"Потолок для модернизации F-16 из бюджета составляет 1,1 миллиарда евро, остальная сумма относится к программам помощи и компенсациям", — написал Камменос в своем аккаунте в Twitter.

Между тем заявление Трампа вызвало критику в греческих СМИ. "Шок от Трампа по F-16: он продает нам за $2,4 млрд "морские водоросли" вместо "шелковых лент", — написал популярный сайт pronews.gr. Сайт посвятил несколько статей официальному объявлению стоимости модернизации 123 истребителей F-16. "Мы заплатим 2,4 миллиарда долларов за "восстановление" 123 F-16. Спокойной ночи, Греция", — говорится в другой статье. Журналисты сайта называют косметическим "лифтингом" модернизацию старых F-16.

"Что выиграл Ципрас с обновлением старых и устаревших F-16 в тот момент, когда турки получат новые F-35? Словесную поддержку США в облегчении бремени задолженности, в осуществлении инвестиций и в росте американского туризма. Но даже облегчение бремени долга связано с осуществлением реформ. Это означает, что даже выход из меморандума с кредиторами будет стоить новой "крови" Греции с обещанием "взлета" в ближайшие годы", — говорится в статье.

По мнению авторов, 2,4 миллиарда евро — это слишком большая сумма в то время, когда правительство создает гражданам "невероятные налоговые трудности за то, что на самом деле ничего не даст против супервооружения Турции".