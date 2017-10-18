В Мексике заявили, что могут потерять интерес к НАФТА из-за позиции Трампа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. В случае если президент США Дональд Трамп не изменит свою позицию в переговорах с Мексикой и Канадой по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), мексиканская сторона не будет заинтересована в дальнейшем участии в соглашении, заявил РИА Новости на полях ассамблеи Межпарламентского форума председатель сената Национального конгресса Мексики Эрнесто Кордеро Арройо.
Как заявил Арройо, НАФТА всегда была для Мексики очень важна. "Произошли огромные изменения после заключения соглашения о НАФТА. Благодаря НАФТА Мексика открыта для всего мира. У нас очень сильная экономика — у нас 12-я экономика в мире. И у нас есть очень хорошие экспортеры высоких технологий", — сказал он. "Так что для Мексики этот договор очень важен", — подчеркнул спикер мексиканского сената.
"Тем не менее, признавая, что он очень важен, мы не желаем оставаться в договоре, который не относится к нам. Мы понимаем, что это прекрасная идея, но мы не собираемся ослабеть, зачахнуть", — заявил он.
По его словам, "все, что предлагает президент Трамп — против свободной торговли, против Мексики в НАФТА". "Так что, пожалуй, мы не хотим быть частью этого. Так что, если президент Трамп не пересмотрит свою позицию, вероятно, он расколет НАФТА на части", — отметил Кордеро Арройо.
Он подчеркнул, что если НАФТА прекратит существование, то Мексика собирается строить все свои торговые отношения через ВТО. "Так что, вероятно, в таком случае нам не понадобится двустороннее соглашение с США", — добавил он.
США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).