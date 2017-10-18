В Мексике заявили, что могут потерять интерес к НАФТА из-за позиции Трампа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. В случае если президент США Дональд Трамп не изменит свою позицию в переговорах с Мексикой и Канадой по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), мексиканская сторона не будет заинтересована в дальнейшем участии в соглашении, заявил РИА Новости на полях ассамблеи Межпарламентского форума председатель сената Национального конгресса Мексики Эрнесто Кордеро Арройо.

Министры США, Канады и Мексики сообщили, что следующий раунд переговоров состоится в Мехико 17-21 ноября, а затем они продолжатся в следующем году. Ранее Трамп грозил ввести запретительные пошлины на ввозимые из Мексики автомобили, которые обходятся при сборке дешевле американских из-за относительной дешевизны рабочей силы в Мексике.

Как заявил Арройо, НАФТА всегда была для Мексики очень важна. "Произошли огромные изменения после заключения соглашения о НАФТА. Благодаря НАФТА Мексика открыта для всего мира. У нас очень сильная экономика — у нас 12-я экономика в мире. И у нас есть очень хорошие экспортеры высоких технологий", — сказал он. "Так что для Мексики этот договор очень важен", — подчеркнул спикер мексиканского сената.

"Тем не менее, признавая, что он очень важен, мы не желаем оставаться в договоре, который не относится к нам. Мы понимаем, что это прекрасная идея, но мы не собираемся ослабеть, зачахнуть", — заявил он.

По его словам, "все, что предлагает президент Трамп — против свободной торговли, против Мексики в НАФТА". "Так что, пожалуй, мы не хотим быть частью этого. Так что, если президент Трамп не пересмотрит свою позицию, вероятно, он расколет НАФТА на части", — отметил Кордеро Арройо.

Он подчеркнул, что если НАФТА прекратит существование, то Мексика собирается строить все свои торговые отношения через ВТО. "Так что, вероятно, в таком случае нам не понадобится двустороннее соглашение с США", — добавил он.

США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов. США, Канада и Мексика ранее начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа, причем президент США пригрозил денонсировать договор еще до завершения этих переговоров.

США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).