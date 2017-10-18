Греческая оппозиция раскритиковала соглашение с США по истребителям F-16

АФИНЫ, 18 окт — РИА Новости. Визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в США оказался бесполезным и не дал конкретных результатов, кроме дорогостоящего контракта на модернизацию истребителей F-16, который обойдётся стране в 2,4 миллиарда долларов, заявила оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" по итогам переговоров Ципраса с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп на встрече с премьером Греции во вторник заявил, что контракт на модернизацию греческих истребителей F-16 принесет экономике США до 2,4 миллиарда долларов. По его словам, администрация проинформировала конгресс о возможной модернизации F-16. Это соглашение укрепит греческие ВВС, обойдется в сумму до 2,4 миллиарда долларов и создаст тысячи американских рабочих мест, сказал Трамп.

Как говорится в заявлении пресс-службы партии, президент "Новой демократии" Кириакос Мицотакис отмечал, что визит Ципраса в Соединенные Штаты происходит в очень благоприятной для Греции геополитической конъюнктуре из-за нестабильности в регионе и трудностей, с которыми сталкиваются американо-турецкие отношения. Мицотакис выражал надежду на то, что результаты визита будет конкретными, осязаемыми и полезными для Греции по ряду вопросов, связанных с ее интересами.

"К сожалению, из заявлений, последовавших за встречей (с Трампом), кажется, что единственный ощутимый результат визита касается очень дорогостоящего соглашения о модернизации греческих самолетов F-16. Соглашение, которое будет стоить греческой экономике 2,4 миллиарда долларов США, предлагая рабочие места не в Греции, а в Соединенных Штатах", — говорится в заявлении.

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос, комментируя заявление "Новой демократии", отметил, что стоимость модернизации будет меньше. В заявлении, текст которого поступил в РИА Новости, министр напомнил, что внесенная в конгресс первоначальная стоимость 30 истребителей F-16 Block 52 + Advanced составляла 3,2 миллиарда долларов, а конечная — 1,9 миллиарда.

До этого в своем Twitter министр написал, что модернизация истребителей F-16 обойдется Греции в 1,1 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов США). Остальная сумма относится к программам помощи и компенсациям, сообщил он.