На Украине начались забастовки горняков из-за ситуации с зарплатами

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что на шахтах обострилась ситуация с выплатой зарплат и если власти не решат проблему, в ноябре возможны новые акции протестов, при этом горняки государственной шахты "Нововолынская" уже начали забастовку.

"Началась забастовка на шахте №9 "Нововолынская". Горняки требуют погасить задолженность по заработной плате за август и сентябрь", — написал Волынец в среду на своей странице в Facebook

По его словам, за последние несколько дней "снова обострилась ситуация на шахтах государственных предприятий". В частности, с понедельника горняки первой смены шахты №9 "Нововолынская" прекратили отгрузку угля потребителям, а работники шахты 1/3 "Новогродовская" в Донецкой области ожидают выплаты зарплаты, но тоже в противном случае могут устроить забастовку.

Глава профсоюза сообщил, что при этом на шахте №2 "Новогродовская" госпредприятия "Селидовуголь" происходит затопление, а на шахте 1/3 "Новогродовская" может произойти прорыв большого объема воды из резервуаров, так как туда откачивают воду из закрытой шахты №2 "Новогродовская". "Жители городов Селидово, Новогродовка и близлежащих населенных пунктов обеспокоены возможным подтоплением своих домов", — написал Волынец.

Также, по его данным, шахтеры госпредприятия "Лисичанскуголь" готовы прибегнуть к забастовке, если в ближайшее время им не выплатят зарплату.

"Все эти вопросы я сегодня обсудил с министром (энергетики — ред.) Игорем Насаликом. И похоже на то, что он сам не знает, как исправлять данную ситуацию. Если в среду будет принято решение на заседании бюджетного комитета Рады Украины о перераспределении средств с одной программы на другую в сумме 304 миллионов гривен (более 11,4 миллиона долларов) на погашение задолженности по зарплате шахтерам, то это несколько успокоит ситуацию на шахтах госпредприятий. Но уже в ноябре возможны новые акции протестов горняков", — написал Волынец.