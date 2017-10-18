В центре Киева, где разбит палаточный городок, усилили меры безопасности

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Ситуация у здания Верховной рады Украины, где митингующие накануне разбили палаточный городок, в среду спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

По состоянию на 08.15 мск усилена охрана общественного порядка в правительственном квартале, полиция частично перекрыла движение на центральных улицах. По данным сотрудников полиции, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня, обстановка спокойная.

Согласно повестке работы Верховной рады, в среду депутаты продолжат рассматривать медицинскую реформу. Как ранее сообщал спикер парламента Андрей Парубий, требования митингующих рассмотрят в четверг.