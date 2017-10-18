Сорос внес 18 миллиардов долларов в фонд "Открытое общество"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Джордж Сорос внес 18 миллиардов долларов в свой фонд "Открытое общество", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей фонда.

В ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательными в России Фонды "Открытое общество" (Open Society Foundations) и Институт "Открытое общество фонд содействия" (OSI Assistance Foundation). Обе организации входят в структуру так называемого фонда Сороса — сети международных благотворительных организаций, созданных известным американским финансистом Джорджем Соросом.

По данным издания, теперь фонд "Открытое общество" стал вторым по величине в США после Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Сообщается, что Сорос создал инвестиционный комитет, председателем которого стал сам. Новым директором по инвестициям стал Дон Фицпатрик, который отчитывается не Соросу лично, а инвестиционному комитету.

По данным газеты, Сорос не планирует инвестировать внесенные в фонд средства. "Сорос использует собственные деньги, которые держит отдельно в его фирме", — пишет газета.