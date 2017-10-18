ВСУ обстреляли территорию ЛНР девять раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 18 окт — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Алмазное, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Славяносербск. Всего по территории республики было выпущено более 160 снарядов и мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 44 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, двое военных погибли, еще четверо пострадали.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 44 раза нарушили перемирие. Силы АТО 38 раз отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как заявляют силовики, на донецком направлении обстрелы фиксировались у Авдеевки, шахты Бутовка, Новоеловки Второй, Троицкого, Майорской, Песков и Каменок. Неподалеку от Зайцево погиб украинский военный. На приморском направлении, отмечают ВСУ, наибольшее количество обстрелов велось на окраине Марьинки. Здесь же пострадали двое украинских военных. Помимо этого, огонь велся у Гнутово и Лебединского. Двое военных получили ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве. На луганском направлении, заявляют силовики, обстрелы были зафиксированы у Новоалександровки, Крымского и Попасной.