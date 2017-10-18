ВСУ обстреляли территорию ЛНР девять раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 18 окт — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Алмазное, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Славяносербск. Всего по территории республики было выпущено более 160 снарядов и мин.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 44 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, двое военных погибли, еще четверо пострадали.
Как заявляют силовики, на донецком направлении обстрелы фиксировались у Авдеевки, шахты Бутовка, Новоеловки Второй, Троицкого, Майорской, Песков и Каменок. Неподалеку от Зайцево погиб украинский военный. На приморском направлении, отмечают ВСУ, наибольшее количество обстрелов велось на окраине Марьинки. Здесь же пострадали двое украинских военных. Помимо этого, огонь велся у Гнутово и Лебединского. Двое военных получили ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве. На луганском направлении, заявляют силовики, обстрелы были зафиксированы у Новоалександровки, Крымского и Попасной.