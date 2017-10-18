Павленского отправили в психиатрический стационар, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Полиция Парижа сняла арест с российского художника-акциониста Петра Павленского и перевела его в психиатрический стационар. Решение о госпитализации было принято после "наблюдения за поведением задержанного", жена художника Оксана Шалыгина остается под арестом, сообщает Le Figaro со ссылкой на свои источники.

Петр Павленский вместе с супругой был задержан в понедельник по подозрению в поджоге входа в здание Центральный банк Франции (Banque de France) на площади Бастилии в Париже. После произошедшего банк написал заявление в полицию, а французские пользователи соцсетей раскритиковали художника и потребовали депортировать акциониста обратно в Россию.

Павленский известен своими скандальными акциями, в ходе которых он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке.

В январе Павленский покинул Россию после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doс". Кроме того, Следственный комитет проводил проверку заявления одной из актрис того же театра, обвинившей Павленского в совершении насильственных сексуальных действий.