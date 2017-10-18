Amnesty International: силы безопасности Мьянмы убили сотни рохинджа

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Представители сил безопасности Мьянмы убили сотни представителей народности рохинджа, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.

По данным правозащитников, после атаки 25 августа "представители сил безопасности Мьянмы… окружили деревни рохинджа в северной части штата Ракхайн. Когда женщины, мужчины и дети рохинджа покинули свои дома, солдаты и полицейские открыли огонь и убили или серьезно ранили сотни людей".

"Показания свидетелей, изображения спутников, данные, фото- и видеодоказательства, собранные членами Amnesty International, указывают на один и тот же вывод: сотни тысяч женщин, мужчин и детей народности рохинджа стали жертвами масштабных, систематических атак сродни преступлениям против человечества", — говорится в докладе.

Указывается, что такое заключение основано на "показаниях более чем 120 мужчин и женщин рохинджа, которые бежали в Бангладеш за последние недели, а также 30 интервью с медиками, журналистами, соцработниками и официальными лицами Бангладеш".

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Ранее сообщалось, что количество беженцев рохинджа в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа составило 582 тысячи человек.