Amnesty International: силы безопасности Мьянмы убили сотни рохинджа

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Представители сил безопасности Мьянмы убили сотни представителей народности рохинджа, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
"Показания свидетелей, изображения спутников, данные, фото- и видеодоказательства, собранные членами Amnesty International, указывают на один и тот же вывод: сотни тысяч женщин, мужчин и детей народности рохинджа стали жертвами масштабных, систематических атак сродни преступлениям против человечества", — говорится в докладе.
Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Ранее сообщалось, что количество беженцев рохинджа в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа составило 582 тысячи человек.