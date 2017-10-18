Глава МИД Катара обвинил Эр-Рияд в попытках спровоцировать смену власти

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия пытается дестабилизировать ситуацию в Катаре и спровоцировать смену власти, заявил в интервью телеканалу CNBC глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

"Мы видим, что правительство (Саудовской Аравии) говорит о смене режима. Мы видим, как чиновники побуждают людей идти и протестовать против своего правительства, поэтому речь идет о смене режима", — заявил Аль Тани.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.

По словам главы МИД Катара, намерения арабских стран, объявивших бойкот его стране, на самом деле направлены не на то, чтобы пресечь терроризм, а на то, чтобы "выразить неуважение и запугать". Как заявил Аль Тани, с начала кризиса США и эмир Кувейта помогли успокоить риторику и отвести "арабский" квартет от любой угрозы военных действий.

Как сообщает телеканал, Катар является базой для более 11 тысяч американских военных, ведущих борьбу против запрещенной террористической группировки "Исламское государство"*. По словам Аль Тани, блокада Катара наносит вред борьбе с террористами.

"90% наших поставок — продовольствия, медикаментов — проходит через сухопутную границу, часть из этого идет на базу", — заявил он. По словам Аль Тани, из-за закрытия воздушного пространства самолеты Катара, осуществляющие стратегическую поддержку, теперь могут пользоваться только одним маршрутом, ведущим в сторону Ирана.

Как сообщил министр экономики и торговли Катара Ахмед бен Яссим Мохаммед Аль Тани, страна нашла способы обхода земельной блокады, импортируя и экспортируя больше по морю и воздуху. "Мы обратились к другому альтернативному источнику, чтобы импортировать все, что необходимо", — заявил он. Он добавил, что конфликт с арабскими странами заставил Катар ускорить осуществление планов по самообеспечению.

*Террористическая организация, запрещенная в России.