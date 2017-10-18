Глава МИД Катара обвинил Эр-Рияд в попытках спровоцировать смену власти

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия пытается дестабилизировать ситуацию в Катаре и спровоцировать смену власти, заявил в интервью телеканалу CNBC глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.
"Мы видим, что правительство (Саудовской Аравии) говорит о смене режима. Мы видим, как чиновники побуждают людей идти и протестовать против своего правительства, поэтому речь идет о смене режима", — заявил Аль Тани.
По словам главы МИД Катара, намерения арабских стран, объявивших бойкот его стране, на самом деле направлены не на то, чтобы пресечь терроризм, а на то, чтобы "выразить неуважение и запугать". Как заявил Аль Тани, с начала кризиса США и эмир Кувейта помогли успокоить риторику и отвести "арабский" квартет от любой угрозы военных действий.
Как сообщает телеканал, Катар является базой для более 11 тысяч американских военных, ведущих борьбу против запрещенной террористической группировки "Исламское государство"*. По словам Аль Тани, блокада Катара наносит вред борьбе с террористами.
Как сообщил министр экономики и торговли Катара Ахмед бен Яссим Мохаммед Аль Тани, страна нашла способы обхода земельной блокады, импортируя и экспортируя больше по морю и воздуху. "Мы обратились к другому альтернативному источнику, чтобы импортировать все, что необходимо", — заявил он. Он добавил, что конфликт с арабскими странами заставил Катар ускорить осуществление планов по самообеспечению.
*Террористическая организация, запрещенная в России.