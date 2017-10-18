В Паттайе трансвестит ограбил россиянина ради операции по смене пола

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Полиция задержала 26-летнего трансвестита Сакда Чувонга, который вместе со своей подругой-трансгендером подозревается в ограблении российского туриста в Паттайе. Об этом сообщает The Bangkok Post. © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк В Таиланде россиянин утонул, купаясь в запрещенном месте

По версии полиции, 10 октября пара познакомилась с отдыхающим в баре россиянином, после чего они направились в отель, где, воспользовавшись сильным опьянением жертвы, похитили из сейфа деньги и драгоценности. Турист обнаружил пропажу лишь на утро. Добычей преступников стали 4 тысячи бат (около 120$) и золотая цепь весом в 75 грамм и стоимостью более 250 тысяч рублей.

Transvestite arrested for stealing from drunk Russian tourist to fund sex-change ophttps://t.co/EmyvREIcSv pic.twitter.com/X738lVVp7n — The Star (@staronline) 17 октября 2017 г.

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Полиции удалось выследить одного из преступников с помощью камер наблюдения. На допросе Чувонг объяснил, что деньги ему понадобились для операции по смене пола.