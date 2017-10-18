Мексиканские власти уточнили ущерб от землетрясений

МЕХИКО, 18 окт – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал во вторник уточненную сумму средств, необходимых для восстановительных работ после разрушительных землетрясений 7 и 19 сентября — это 48 миллиардов песо (около 2,5 миллиарда долларов) вместо объявленных ранее 37 миллиардов песо (почти 2 миллиарда долларов).
Также был нанесен ущерб 16,1 тысячи учебных заведений, почти 300 из которых серьезно разрушены. Кроме того, пострадали 180,7 тысячи жилых домов и квартир, из них 50,6 тысячи полностью разрушены или идут под снос.