В США суд отменил выплату компенсации J&J семье умершей от рака женщины

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Апелляционный суд в американском штате Миссури во вторник отменил решение, по которому компания Johnson & Johnson (J&J) должна была выплатить 72 миллиона долларов семье американки, скончавшейся от рака, который развился у нее якобы вследствие использования продукции компании, сообщает газета St.Louis Post-Dispatch.

Ранее сообщалось, что жительница штата Алабама Джеки Фокс подала в суд на J&J в связи с развитием рака яичников после использования детской присыпки и других продуктов, содержащих тальк. Она скончалась в октябре 2015 года. В феврале 2016 года суд города Сент-Луис, штат Миссури, обязал компанию выплатить семье женщины денежную компенсацию в размере 72 миллионов долларов.

По данным издания, решение апелляционного суда было основано на постановлении верховного суда, накладывающего ограничения на место подачи судебных исков о возмещении ущерба.

Представитель J&J заявила, что компания довольна решением суда и продолжит оспаривать другие принятые против нее решения. "В делах с истцами-нерезидентами, подавшими иски в штате Миссури, мы постоянно утверждали, что не существует юрисдикции. Мы ожидаем, что будут отменены существующие решения, которые мы оспариваем", — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что иск, поданный родственниками Фокс, стал в США первым, который завершился наложением на J&J реального штрафа.