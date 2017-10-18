В США отклонили иск Дерипаски к Ассошиэйтед Пресс по обвинению в клевете

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к агентству Ассошиэйтед Пресс по обвинению в клевете, говорится в решении судьи федерального суда в Вашингтоне Эллен Сигал Хьювелл.
"Иск отклоняется на основании отсутствия заявленных требований, которые подлежали бы удовлетворению", — говорится в 21-страничном решении суда.
"Дерипаска выборочно подобрал предложения и составил их вместе, чтобы придать статье Ассошиэйтед Пресс эффект, который не просматривается, если читать статью полностью, — добавила судья. — Дерипаска не может заявить, что простая связь с интересами российского правительства является клеветнической, даже если она не соответствует действительности в случае его контракта с Манафортом. Таким образом, суд должен с пристрастием отклонить иск Дерипаски, поскольку заявления (агентства), упомянутые в его иске, не являются ложными и клеветническими по законам округа Колумбия".
Иск Дерипаски был подан в мае 2017 года в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия, свидетельствуют материалы дела. В исковом заявлении говорится, что 22 марта журналисты агентства Джефф Хорвиц и Чад Дэй опубликовали статью, в которой "лживо обвинили господина Дерипаску в участии в криминальных деяниях и других неподобающих вещах".
Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством.
Бизнесмен потребовал от агентства дать поправку и разъяснить, что он и Манафорт никогда не заключали контрактов о продвижении интересов российского правительства и что любые отношения между ними прекратились задолго до обвинений в связях предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией. В Белом доме, как и в Кремле, опровергают наличие подобных связей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к контактам Дерипаски и Манафорта.
Агентство отказалось публиковать поправку, в связи с чем Дерипаска подал в суд. Истец требовал присудить ему справедливую денежную компенсацию, не указывая, какую именно сумму он считает справедливой.