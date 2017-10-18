МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Светящийся неопознанный объект был замечен вечером в понедельник над эмиратом Дубай в ОАЭ. Видеозапись явления широко разошлась по социальным сетям и активно обсуждалась пользователями.

Большинство комментаторов предположили, что объект является метеоритом, некоторые допустили, что это мог быть горящий самолет, однако позднее издание Thenational.ae, ссылаясь на Дубайскую астрономическую группу, сообщило, что в атмосфере сгорели обломки космического корабля. Местные эксперты предположили, что речь идет о российском грузовике "Прогресс МС-01", однако, скорее всего, имелась в виду ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела космический корабль на орбиту.

Mohammed bin Rashid Space Center confirmed that a meteorite has passed through the skies of Dubai pic.twitter.com/acPvBRTIp7 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 16 октября 2017 г.

​

Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный в субботу со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", в понедельник пристыковался к станции в автоматическом режиме. "Прогресс" доставил топливо, продукты, воду, посылки экипажу от родных и близких, а также другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.