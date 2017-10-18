Трамп призвал остановить снос памятников Колумбу в США

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал остановить снос памятников первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.
"Это надо остановить, это наше наследие", — сказал Трамп, комментируя снос памятников.
Выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне, он также призывал сограждан "относится с уважением к американскому флагу".
Выступления против памятников Колумбу — часть кампании американских левых по пересмотру истории и сносу памятников. В частности, в последние месяцы были законно и незаконно снесены ряд памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке.