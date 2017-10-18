Трамп призвал остановить снос памятников Колумбу в США

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал остановить снос памятников первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.

"Это надо остановить, это наше наследие", — сказал Трамп, комментируя снос памятников.

Выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне, он также призывал сограждан "относится с уважением к американскому флагу".

Левые политические силы в США добиваются уничтожения памятников Колумбу на том основании, что открытие Америки европейцами в 1492 году привело к геноциду коренного индейского населения. Многие памятники Колумбу были осквернены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявлял о планах убрать установленный в городе памятник Колумбу, а затем на волне критики предложил добавить к памятнику табличку с политкорректным объяснением исторического контекста.

Выступления против памятников Колумбу — часть кампании американских левых по пересмотру истории и сносу памятников. В частности, в последние месяцы были законно и незаконно снесены ряд памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке.