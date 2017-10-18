Венесуэла отозвала посла в Канаде для консультаций

МЕХИКО, 18 окт – РИА Новости. Венесуэла решила отозвать для консультаций своего посла в Канаде, сообщил во вторник глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

"Сообщаю, что президент Николас Мадуро принял решение вызвать для консультаций нашего посла в Канаде Уиллмера Баррьентоса", – написал Арреаса в в Twitter.

Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна сомневается в достоверности итогов губернаторских выборов в Венесуэле в связи с имеющимися нарушениями. В ответ Мадуро обрушился с резкими словами в адрес правительства Канады, назвав его наглым и глупым, и посоветовал убираться из Венесуэлы.

По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, в ходе состоявшихся в воскресенье выборов Единая социалистическая партия Мадуро выиграла выборы губернаторов в 17 штатах, оппозиция — в пяти. Результаты выборов еще в одном штате — Боливаре — пока официально не объявлены, но Мадуро уже заявил о победе провластного кандидата.

В конце сентября правительство Канады ввело санкции против 40 чиновников Венесуэлы, включая Мадуро.