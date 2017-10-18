Британские эксперты назвали главные задачи, стоящие перед Украиной

ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости. Украина спустя четыре года после "революции евромайдана" все еще стоит перед двойной угрозой: вмешательства в ее дела со стороны России и непрекращающейся внутренней политической борьбы, считают британские эксперты. Такие выводы содержатся в докладе специалистов британского Королевского института международных отношений (Чэттам-хаус) по ситуации в стране "Борьба за Украину".

"Этот доклад отчасти посвящен борьбе Украины за единство и противостоянию российскому влиянию, в частности давлению в военной, дипломатической и медиасферах. Но он также о внутреннем противостоянии при определении политического, институционального и гражданского будущего Украины. В широком смысле евромайдан был ответом на низкое качество местного управления и коррупцию, а также на не оправдавшиеся ожидания относительно евроинтеграции. В этом смысле слово "борьба" в названии доклада отражает проблемы во внутреннем реформировании, которые сдерживают выступающие за модернизацию и симпатизирующие европейским нормам силы, противодействующие укрепившемуся консерватизму политической и деловой элиты", — пишут авторы опубликованного в среду 126-страничного доклада.

Эксперты считают, что Запад должен делать больше для поддержки Украины и реформ в ней. В частности, авторы доклада обвинили Евросоюз в том, что его действия по поддержке Киева были "слишком робкими".

"Уход из-под влияния России и проведение политических реформ в ряде сфер (включая связанные с евроинтеграций) являются двумя важнейшими задачами и вызовами, стоящими перед Украиной сегодня… В основе борьбы за Украину должно быть усиление поддержки Запада, ЕС слишком робок в применении своего беспрецедентного политического мандата для продвижения реформ, начатых в стране после 2014 года", — говорится в докладе.

Коррупция и экономика

По мнению авторов исследования, Украине необходимо сосредоточиться на шести ключевых направлениях: геополитике и безопасности в контексте конфликта с Россией, евроинтеграции и выполнении требований соглашения об ассоциации с ЕС, экономических реформах, реформе госуправления, демократизации и работе с медиа, повышению роли гражданского общества при проведении реформ и борьбе с коррупцией. Важным эксперты признают и сохранение территориальной целостности Украины.

"Реформа правовой сферы остается ахиллесовой пятой всех антикоррупционных усилий. Прогресс в обеспечении верховенства закона и обеспечение независимости суда – критический тест всех украинских реформ. Необходимо наращивать давление на коррупцию и добиваться нулевой терпимости к ней на всех уровнях… Гражданское общество и международное сообщество должны приложить максимальные усилия для проведения реформы системы выборов и реформ в промышленности для обеспечения действенности антикоррупционных мер. Необходимо покончить со старой системой и дать возможность новому поколению настоящих реформаторов выработать новые законы и правила", — говорится в докладе.

Важным вопросом для Украины является и земельная реформа. Она, согласно исследованию, поможет реформировать слабый агропромышленный сектор, который, в свою очередь, может стать центром долгосрочного экономического роста. Такая реформа, по мнению авторов доклада, должна включать пункт о приватизации более 10 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель и "реформировании" более 3 тысяч госпредприятий.

Внутренние и внешние угрозы

Эксперты считают, что Украина и далее будет сталкиваться с давлением со стороны России, и Запад должен помочь ей в этом противостоянии. Также в докладе отмечается незаинтересованность национальных элит в процветании страны.

"Возможно, наибольшая опасность для Украины исходит изнутри ее самой. Истеблишмент Украины, его неформальные связи, советское прошлое и закрепленные законами права этих бизнесменов, обладающих влиянием на власти, являются самой значительной угрозой для стабильности и успеха Украины", — говорится в докладе.

Препятствующим развитию Украины фактором является и продолжающийся конфликт в ее восточных областях. Эксперты призывают западные страны отчетливее высказывать позицию по урегулированию конфликта и оказывать стране военную помощь.

"То, что только дипломатические формулы уменьшат российское желание доминировать над Украиной — иллюзия… Нет противоречия между диалогом и обороной. Запад обязан работать внутри и вне международных переговорных форматов — нормандского, минского – чтобы прекратить войну между Украиной и Россией и укрепить европейскую безопасность", — говорится в документе.

"Запад должен предоставить более широкую военную помощь, в том числе в обучении (военных). Необходимо предоставить финансирование на цели модернизации контролируемых Киевом регионов Донбасса, а также разработать программы НАТО по поддержке оборонного и правоохранительного секторов", — пишут авторы документа.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, а также что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.